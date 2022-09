Araujo deve operarsi, la Fifa pagherà per il suo ko

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Ronald Araujo sarà operato giovedì in Finlandia dal dottor Lasse Lempainen e rischia concretamente di perdere i Mondiali in Qatar. Lo riporta il Mundo Deportivo. Il difensore del Barcellona si è infortunato dopo 1' nell'amichevole che l'Uruguay ha giocato contro l'Iran e ha lasciato il campo per un'avulsione del tendine adduttore lungo della coscia destra. Secondo il quotidiano As, tuttavia, in base al 'Player Protection Program', approvato a dicembre 2018 e in vigore fino alla fine dell'anno, la Fifa sarà costretta a pagare una cauzione al club di appartenenza del giocatore: si tratta di un massimo di 20.458 euro al giorno per un calciatore infortunato con la Nazionale se l'indisponibilità durerà più di 28 giorni, come si prevede nel caso del difensore sudamericano.

La cifra che l'organismo mondiale deve sborsare è calcolata tenendo conto dello stipendio fisso del giocatore, senza bonus, e può sfiorare i 7,5 milioni. Il risultato si ottiene moltiplicando per 365 i 20.458 euro, ossia la cifra massima prevista dal programma Football Player Protection, che stanzia 80 milioni all'anno per questo tipo di controversie. (ANSA).