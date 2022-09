L'Arsenal vince, Nwaneri esordio record a 15 anni

(ANSA) - LONDRA, 18 SET - L'Arsenal strapazza il Brentford nella sfida di oggi valida per l'ottava giornata di Premier League e torna al comando della classifica, con 18 punti e +1 su Tottenham e Manchester City. Al Gtech Community Stadium per i Gunners, privi del capitano Odegaard e di Zinchenko, finisce 3-0 con reti di Saliba al 17', del solito Gabriel Jesus al 28' e Vieira al 49'.

Ma a fare la storia è il trequartista dell'Inghilterra U.17 Ethan Nwaneri, che entra in campo nel finale e diventa, all'età di 15 anni e 181 giorni, il primo giocatore di età inferiore ai 16 anni a giocare in Premier League. Il baby prodigio dell'Arsenal supera così Harvey Elliott, che esordì nel Fulham a 16 anni e 30 giorni. (ANSA).