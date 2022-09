Calcio: Spalletti,gara con Spezia dirà qual è nostro valore

(ANSA) - NAPOLI, 09 SET - ''La partita di domani con lo Spezia ci dirà quel è il nostro vero valore''. Luciano Spalletti vuole tenere alta la concentrazione della squadra e non ammette cali di tensione dopo la clamorosa vittoria in Champions con i vice campioni del Liverpool.

''La gara di domani - dice - indica quello che deve essere l'obiettivo, vale a dire avere una concentrazione corretta su quello che deve essere il risultato e non sul nome dell'avversario. L'obiettivo è fare tre punti, vincere le partite al di là di come si chiama l'avversario''. ''Saper vincere una partita anche se prestigiosa e importante - conclude il tecnico del Napoli - significa riuscire a far bene le cose per 100 minuti ma per scrivere pagine importanti, per avere ambizioni tipo quella del quarto posto, che è un risultato prestigioso, significa dover fare le cose corrette in qualsiasi tipo di partita ci si trova a giocare lungo il percorso''.

