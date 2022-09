Chelsea, 25 milioni al Brighton per il tecnico Potter

Manca solo l'ufficializzazione, ma ormai non sembrano più esserci dubbi: Graham Potter, l'attuale manager del Brighton, è destinato a succedere a Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea. Dopo aver convinto il tecnico inglese, 47 anni, i Blues hanno raggiunto l'accordo anche con il Brighton per la compensazione: circa 25 milioni di euro. Mancano ancora gli ultimi dettagli per la firma del contratto, ma già sabato, quando il Chelsea affronterà il Fulham in Premier League, Potter potrebbe fare il suo debutto come sulla panchina del club londinese.