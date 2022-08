Conference: la Fiorentina all'esordio contro il Riga

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Dopo il sorteggio della fase a gironi della Conference League di ieri a Istanbul, l'Uefa in mattinata ha diramato i calendari delle partite dei vari gruppi. Queste le date e gli orari delle sfide che riguardano la Fiorentina, unica italiana impegnata nel torneo.

Fiorentina: 8 settembre (ore 18,45): Fiorentina-RFS Riga 15 settembre (ore 21): Basaksehir-Fiorentina 6 ottobre (ore 21): Heart of Midlothian-Fiorentina 13 ottobre (ore 18,45): Fiorentina-Heart of Midlothian 27 ottobre (ore 18,45): Fiorentina-Istanbul Basaksehir 3 novembre (ore 16,30): RFS Riga-Fiorentina. (ANSA).