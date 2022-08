L'Udinese vince a Monza 2-1, decide una rete di Udogie La cronaca Stasera il big match all'Olimpico tra Lazio e Inter

I GOL

Monza-UDINESE 1-2 al 77'! Ha segnato Destiny Udogie! Rimessa battuta proprio da Udogie che serve Success. Il neo entrato serve nuovamente l'esterno, che effettua poi un uno-due all'interno dell'area con Nestorovski e con il destro buca Di Gregorio.

Monza-UDINESE 1-1 al 36'! Ha segnato Beto! Arriva subito il gol del pareggio. Grande giocata di Becao che chiede ed ottiene l'uno-due con Lovric, entra in area e serve al centro Beto. L'attaccante bianconero calcia con il destro di prima intenzione e buca centralmente Di Gregorio.

MONZA-Udinese 1-0 al 32'! Ha segnato Andrea Colpani! Buona ripartenza del Monza con Carlos Augusto che porta la palla all'interno dell'area e serve Caprari, lasciato solo dalla difesa bianconera. Il numero 17 non va alla conclusione ma serve Colpani che con il sinistro non lascia scampo a Silvestri.

"Sicuramente affrontiamo una squadra forte che quest'anno ha migliorato l'organico e ha mantenuto tutti i più forti. Dovremo fare una gara di carattere.Troveremo una squadra preparata, uno stadio importante con tanta gente, dovremo fare una gara attenta". Sono le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con la Lazio all'Olimpico. Mozione degli affetti di Inzaghi per Immobile: "Mi lega un grande affetto a Ciro, ha fatto stagioni importanti con me e anche l'anno scorso con Sarri. E' una partita particolare per tutti, ma auguro a Immobile di segnare sempre ma che si riposi contro di noi".