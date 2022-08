Calcio: Roma; Pinto 'Wijnaldum sarà il rinforzo di gennaio'

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Ci siamo impegnati tanto per portare Wijnaldum qui. In una settimana sembrava fosse qui da un anno.

Abbiamo avuto sfortuna, ma lui è stato il primo a mostrare motivazione per recuperare. Sarà il nostro rinforzo di gennaio, lo aspettiamo": lo ha detto Tiago Pinto gm della Roma, a Sky Sport dopo i sorteggi d'Europa League con i giallorossi inseriti nel gruppo C che definisce "competitivo". "Penso che abbiamo la responsabilità di fare bene, vincere il girone è il nostro obiettivo - continua parlando dell'Europa League - Abbiamo costruito una squadra più forte, ci siamo e il mercato non è ancora chiuso. Vediamo cosa succede nei prossimi 4-5 giorni in cui dovrò fare qualcosa". Sul mercato, invece, non si sbilancia: "I tifosi della Roma hanno capito che quando c'è un problema troviamo subito una soluzione. Come l'infortunio di Spinazzola o l'uscita di Dzeko. Fino alla fine del mercato lavoreremo per avere una squadra più forte rispetto alla scorsa stagione". (ANSA).