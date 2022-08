Calcio:Napoli;Spalletti, forte amore tifosi,dovremo ripagare

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - "Così tanti tifosi oggi hanno reso straordinario questo stadio nell'amichevole, si dimostra la passione e l'amore dei tifosi per questi colori. Hanno creato un clima e un'atmosfera che dobbiamo ripagare in campo". Luciano Spalletti parte dal Maradona con 40.000 tifosi nel commentare a Radio Kiss Kiss Napoli il test del Napoli contro la Juve Stabia, occasione per far esordire Ndombele, Raspadori e Simeone. Un test che per 75' è stato duro prima dell'ingresso in campo della Primavera del Napoli, come conferma Spalletti: "Ha giocato molto bene la Juve Stabia - ha detto - evidenziando qualche dubbio che avevamo su qualcuno non ancora in grandi condizioni, perché un conto è allenarsi da soli e altro preparare la stagione con la squadra. Abbiamo però visto bene Raspadori nel girarsi su stesso sulla trequarti, e buona forza e impatto fisico di Simeone. E' stato un buon allenamento, ne avevamo bisogno, ora vediamo bene i dati per lavorare nello specifico. Ndombele? Ha rimarcato la sua qualità anche con il suo gol".

Ultimo passaggio sul 4-2-3-1 e sulla sfida con la Fiorentina: "Sul modulo siamo andati bene - spiega il tecnico - ma abbiamo avolte perso qualche misura, serve allenarsi per avere una intesa maggiore sulle distanze che devono essere corrette, perché infatti la Juve Stabia a volte è riuscita a infilarsi nel nostro modulo. Ci aspetta il match con la Fiorentina che è una squadra forte che ci ha già messo in difficoltà lo scorso anno".

