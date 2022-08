Serie B al via, Balata: "Sarà un campionato eccezionale"

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Domani, alle ore 20,45, con l'anticipo Parma-Bari, partirà la 91/a Serie B di calcio, il 'campionato degli italiani', che quest'anno allinea club ricchi di storia. Un esempio sono gli oltre 100 operatori dell'informazione accreditati allo stadio Tardini, alcuni anche dall'estero. Per l'occasione verrà organizzato un cerimoniale speciale, grazie al contributo del Parma, durante il quale oltre 200 ragazzi dei settori giovanili del club e delle società affiliate all'Academy costruiranno un tricolore dinamico, accompagnati dal prestigioso Coro di Parma, guidato dal maestro Claudio Cirelli, che intonerà le arie 'Va, pensiero' e 'Libiamo ne' lieti calici' di Verdi. Venti giocatrici del settore giovanile del Parma sventoleranno a centrocampo il logo della Serie B vestite con le divise delle squadre del campionato.

Prima dell'inizio il coro eseguirà l'inno nazionale. La Lega B intende proseguire e implementare durante la stagione le iniziative di sensibilizzazione e responsabilità sociale su tutto il Paese, in un'annata in cui sono rappresentate 14 regioni, distri-buite in modo omogeneo su tutta la penisola, da nord a sud, da est a ovest.

Il presidente della Lega di B, Mauro Balata, sottolinea che "ci si appresta a vivere un campionato eccezionale per la tradizione e il blasone delle società che lo compongono, costituendo per tutto il movimento 'Serie B' motivo d'orgoglio e soddisfazione. Grazie alle politiche audiovisive portate avanti con risultati incredibili, è possibile seguire le partite della stagione in 40 Paesi e questo rappresenta un modo per rimanere vicino ai nostri tifosi nel mondo. Inoltre abbiamo strutturato e implementato le attività della Lega B verso il terzo settore e la responsabilità sociale per sostenere i nostri territori in modo ancor più efficace, con iniziative di carattere locale, nazionale, ma anche attraverso partnership internazionali. Al contempo, siamo focalizzati sulla valo-rizzazione dei giovani talenti italiani che trovano nella Serie B l'occasione per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Auguro buon campionato ai club di B e agli appassionati". (ANSA).