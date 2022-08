Calcio: Lega Pro, domenica 4 settembre parte campionato Serie C

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l'inizio del campionato 2022-'23 a domenica 4 settembre con la prima giornata.

Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato. (ANSA).