Milan: escluse lesioni muscolari per Tonali

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Sospiro di sollievo in casa Milan per le condizioni di Sandro Tonali. L'esame a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista rossonero, uscito dal 51' nella sfida di sabato contro il Vicenza per un problema fisico, ha escluso lesioni muscolotendinee, come reso noto dal club. Il giocatore verrà valutato di giorno in giorno verso l'esordio della squadra di Pioli in campionato sabato contro l'Udinese a San Siro. (ANSA).