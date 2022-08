Ligue 1: il gallese Ramsey regala un pareggio al Nizza

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Pomeriggio a suon di gol in Francia, nelle quattro partite pomeridiane della 1/a giornata della Ligue 1. Il Lilla, ormai orfano di Renato Sanches - passato al PSG - viene trascinato da una doppietta di Jonathan David nel 4-1 rifilato sul terreno amico dello stadio Pierre Mauroy, dov'era di scena l'Auxerre. Florian Sotoca, con una tripletta, trascina il Lens nel match casalingo vinto per 3-2 sullo Stade Brestois.

Pari senza gol fra Angers-Nantes, il Montpellier piega in casa il Troyes per 3-2, infine pari (1-1) del Nizza sul campo del neopromosso Tolosa. Padroni di casa avanti con Dallinga, ma raggiunti nel finale dalla rete dell'ex juventino Aaron Ramsey, entrato in campo da pochi secondi. Il difensore Viti, appena arrivato dall'Empoli, invece, è rimasto fuori. (ANSA).