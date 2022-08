Calcio: sindaco Napoli Manfredi, a Mertens cittadinanza onoraria

(ANSA) - NAPOLI, 05 AGO - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dice sì al conferimento della cittadinanza onoraria a Dries Mertens che per anni ha vestito la maglia azzurra del Calcio Napoli. L'annuncio oggi a margine del Consiglio comunale.

''Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini - ha spiegato Manfredi - tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli. Noi avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza onoraria perché mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città e mi auguro che continuerà a farlo''. (ANSA).