Florenzi, obiettivo Milan conquistare la seconda stella

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - "In campionato vogliamo ripeterci e conquistare la seconda stella, è il nostro grande obiettivo.

Non sarà facile, ma è il nostro obiettivo": non si nasconde Alessandro Florenzi che, in un'intervista a Sky, racconta gli obiettivi del Milan che lo ha riscattato in questa sessione di mercato. Scudetto ma non solo, i rossoneri infatti vogliono fare passi avanti in Europa: "In Champions dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, in tanti non avevano esperienza in questa competizione, ma le partite dell'anno scorso ci hanno insegnato tanto. Dobbiamo cercare di fare meglio in Champions".

La rivalità in campionato però è alta. La Juventus si è rinforzata, la Roma ha messo a segno il grande colpo Dybala e all'Inter è tornato Lukaku. "Tante squadre si sono rinforzate.

Noi l'anno scorso abbiamo vinto con merito - assicura Florenzi - vogliamo ribadirlo anche quest'anno. Non sarà facile, tutti daranno il massimo per battere i campioni d'Italia. Noi dobbiamo lavorare e pensare partita dopo partita senza fare troppi proclami. Pensiamo all'Udinese e poi ad una partita alla volta.

Dobbiamo difendere quello che abbiamo vinto sul campo l'anno scorso". (ANSA).