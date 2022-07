Eurodonne: l'Olanda di misura, battuto il Portogallo

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'Olanda ha battuto il Portogallo 3-2 (2-1) in una partita della 2/a giornata del Girone C dell'Europeo femminile di calcio disputata sul terreno del Leight Sports Village di Leight (Inghilterra). Le olandesi sono passate in vantaggio con la Egurrola Wienke dopo 7' di gioco e hanno raddoppiato con la Van der Gragt al 16'. Costa ha accorciato le distanze per il Portogallo al 38' pt, mentre al 2' st la Silva ha firmato il provvisorio pareggio. Il gol-vittoria per le 'orange' è arrivato al 17' st grazie alla Van de Donk.

Nella classifica del Girone, con la vittoria di questa sera, l'Olanda aggancia in vetta la Svezia - oggi vittoriosa - a quota 4 punti, mentre Portogallo e Svizzera sono rimasti fermi a 1. Il Girone C tornerà in campo domenica con le seguenti partite: Svizzera-Olanda e Svezia-Portogallo alle ore 18. (ANSA).