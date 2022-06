Under 21: 4-1 all'Irlanda, Italia all'Europeo 2023

L'Italia Under 21 ha battuto 4-1 i pari grado dell'Irlanda in un incontro giocato ad Ascoli e si è qualificata alla fase finale dell'Europeo di categoria dell'anno prossimo.

NICOLATO: 'ORA AI MIEI RAGAZZI AUGURO DI GIOCARE NEI CLUB'

L'aver centrato l'accesso diretto ai prossimi Europei Under 21 è una "soddisfazione immensa". Paolo Nicolato, ai microfoni di Rai 2, così ha spiegato le sensazioni subito dopo il fischio finale della vittoria per 4-1 sull'Irlanda, che ha promosso l'Italia. Gioia "soprattutto per un risultato conseguito affrontando un percorso difficile, ma stimolante - ha aggiunto il tecnico - Il merito va a tutti i 49 giocatori convocati in questi mesi. E' un risultato veramente importante". "Ho sempre avuto fiducia nella squadra, a prescindere da chi giocava e dal risultato. Abbiamo avuto un po' di sfortuna, ma siamo stati più forti anche di quella - ha detto ancora Nicolato - Cosa auguro ai ragazzi da qui ad un anno? Di giocare (nei rispettivi club, ndr) perché la condizione atletica avrà il suo peso, ma soprattutto perché se lo meritano".