U.21: Italia a un punto dall'Europeo, ora l'Irlanda

Il primo match-point è andato, il secondo non può aspettare. L'Italia Under 21, dopo avere vinto in Lussemburgo e pareggiato in Svezia, si giocherà dopodomani in casa la qualificazione diretta alla fase finale dell'Europeo di categoria, che si disputerà l'anno prossimo in Romania e Georgia. Appuntamento alle 17,30, sul terreno dello stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, contro la Repubblica d'Irlanda, avversaria determinata e assetata di punti. Per la qualificazione agli azzurrini servirà almeno un punto, dal momento che guidano la classifica con 21 lunghezze e gli irlandesi seguono a 19.

A suonare la carica, a meno di due giorni dal match, è il capitano Samuele Ricci. "Mi sento un leader in questa squadra, come altri che sono qui da più anni rispetto a chi si è inserito da poco - le sue parole -. L'impulso a fare sempre meglio deve partite da noi: dobbiamo essere noi a caricare".

Tornando alla sfida in Svezia, Ricci ammette che l'approccio poteva essere "migliore", perché "da come sembrava, siamo entrati un po' storditi: non so i motivi, poi ci siamo ripresi, abbiamo disputato una buonissima partita e potevamo anche fare meglio". "Dovevamo essere più cinici sottoporta - aggiunge - concretizzare meglio le occasioni: alla fine ne abbiamo avute tante. Bisogna fare meglio da questo punto di vista. Comunque, niente timore".

Quanto all'Irlanda, "è una squadra molto fisica, con buone individualità, però non bisogna avere timore, perché siamo l'Italia e di qualità ne abbiamo. Bisogna imporre il nostro gioco, con il possesso-palla potremo dare del filo da torcere.

Il pubblico di Ascoli ci può aiutare, perché quando hai lo stadio pieno, con la gente che fa il tifo per te, in certi punti della partita ti può dare di più".