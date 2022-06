Nations League: l'Italia cerca il blitz in Germania

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La stagione dell'Italia si chiude domani sera al Borussia Park dove gli Azzurri sfidano la Germania nel quarto incontro di Nations League. La nazionale guidata da Roberto Mancini è in testa al Gruppo 3 e punta a difendere il primato prima della sosta estiva.

Nel match a Moenchengladbach i padroni di casa partono favoriti, almeno secondo gli esperti Sisal, che li danno vincenti a 1,72 contro il 4,75 dell'Italia mentre si scende fino a 3,75 per il pari. Finora la Germania ha racimolato tre pareggi in altrettante gare, la prima proprio con gli azzurri a Bologna, ed entrambe le squadre hanno segnato pochissime reti, tanto che l'Under, a 1,85, è ipotesi molto concreta. Quattro degli ultimi sette confronti diretti sono terminati 1-1: lo stesso risultato esatto è in quota a 7,50. Mancini si affida ai giovani in attacco: il primo sigillo con l'Italia per Scamacca si gioca a 4,50 mentre un altro assist di Gnonto pagherebbe 6 volte la posta. Per Raspadori, una gara con gol e assist è data a 22. (ANSA).