Champions: Benzema, la più difficile, Ancelotti il migliore

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Sono felice e orgoglioso di questo gruppo e di questo club, ancora una volta abbiamo vinto la Champions e siamo molto contenti. Quante Champions hai vinto? Cinque. L'obiettivo ora è vincerne un'altra? Ora andiamo a Madrid per festeggiare con i nostri tifosi". Lo ha detto a Sky Sport Karim Benzema, non troppo in evidenza in questa finale ma protagonista assoluto nei precedenti turni, quando ha fatto la differenza contro rivali del calibro di Psg e Manchestr City.

"Questa è stata la vittoria in Champions più difficile, ma alla fine l'abbiamo meritata - dice ancora Benzema -: non c'entra nulla la fortuna, siamo stati i migliori e Ancelotti è il miglior allenatore al mondo". E come calciatore ora sei tu il migliore al mondo? "Sono orgoglioso e lavoro per questo".

