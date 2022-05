Mancini "convincere Chiellini? Scelta va rispettata"

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - ''Chiellini ha fatto la sua scelta e va rispettata''. Così Roberto Mancini parlando del capitano della Juventus che il primo giugno a Wembley contro l'Argentina giocherà l'ultima partita in azzurro, la 117esima della sua lunga e vittoriosa carriera.''Parlerò con lui per ringraziarlo - ha spiegato il ct - ma è giusto che segua un'altra strada. Oltre a lui però non ci saranno altri giocatori che mercoledì prossimo disputeranno l'ultima di questa stagione, magari qualcuno tornerà a casa per riposare o perché bisogna fare delle scelte., Nessuno però ha l'età di Chiellini''. (ANSA).