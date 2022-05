Video di parapiglia tra tifosi milanisti, indaga la Questura

La Questura di Reggio Emilia sta svolgendo accertamenti in relazione ad alcuni episodi di parapiglia tra tifosi milanisti accaduti al termine della partita di calcio di domenica scorsa fra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium. In queste ore stanno circolando in rete e sui social alcuni video che mostrano alcune aggressioni, durante l'invasione di campo a fine gara per i festeggiamenti dello Scudetto vinto dal club rossonero. Si tratterebbe di ultras appartenenti ai gruppi organizzati della tifoseria del Milan che per una sorta di 'egemonia' avrebbero voluto essere gli unici a scendere in campo osteggiando dunque i tifosi 'occasionali'.

Al momento non sono state presentate querele o denunce formali, ma la Digos reggiana sta monitorando la situazione anche attraverso le immagini di videosorveglianza dello stadio, al fine di identificare i responsabili. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche un altro episodio di violenza accaduto nella Curva Sud, divisa a metà tra tifosi del Sassuolo e del Milan; alcuni di questi sarebbero entrati a contatto per motivi legati ad alcune bandiere che, sventolate, ostruivano la visuale. (ANSA).