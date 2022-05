Serie A: dieci giocatori squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato dieci giocatori, tutti per una giornata, in relazione agli incontri della 38/a e ultima giornata di campionato.

Sono stati fermati per un turno, da scontare nella prossima stagione, Altare (Cagliari), Buongiorno (Torino), Freuler (Atalanta), Lopez (Sassuolo), Luiz Felipe (Lazio), Kean e Rabiot (Juventus), Casale, Ceccherini e Veloso (Verona).

Il giudice sportivo ha inflitto una multa di duemila euro allo Spezia "per aver ritardato di tre minuti l'inizio del secondo tempo" del match col Napoli. Infine, ha squalificato per una giornata il collaboratore tecnico della Salernitana Manolo Pestrin, per essere "entrato sul terreno di giuoco e aver affrontato un avversario che aveva appena realizzato una rete", e per due giornate il dirigente della società campana Salvatore Avallone "per aver rivolto un'espressione ingiuriosa al direttore di gara". (ANSA).