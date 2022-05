Serie A: in campo Sassuolo-Milan 0-3 e Inter-Sampdoria 3-0, è sfida scudetto DIRETTA e FOTO

In campo Sassuolo-Milan 0-3 e Inter-Sampdoria 3-0 la sfida a distanza che vale lo scudetto del campionato 2021-22 della Serie A

GOL

Inter-Sampdoria 3-0 - Al 57' ancora Correa per la terza rete degli uomini di Inzaghi

Inter-Sampdoria 2-0 - Al 55' Correa raddoppia per i padroni di casa

Inter-Sampdoria 1-0 - Al 50' Perisic sblocca il match in favore dei nerazzurri

Sassuolo-Milan 0-3 - Al 36' terza rete del Diavolo con Kessie sempre su assist di Leao

Sassuolo-Milan 0-2 - Al 32' raddoppiano i rossoneri sempre con Giroud e sempre su assist di Leao

Sassuolo-Milan 0-1 - Al 17' ospiti in vantaggio con Giroud su assist di Leao

Sassuolo - Milan

In piazza Duomo a Milano è già esplosa la festa dei tifosi milanisti per lo scudetto alla fine del primo tempo della partita con il Sassuolo, dove i rossoneri sono in vantaggio di tre gol. Bandiere del Milan e dell'Italia sventolano, e i primi fumogeni sono stati accesi. Davanti a Casa Milan, la sede del Milan al Portello, si sono ritrovati gruppi di tifosi che hanno scandito slogan contro il sindaco di Milano Giuseppe Sala, secondo loro colpevole della mancata presenza del maxischermo in piazza Duomo.

LA CLASSIFICA - DIRETTA





Sassuolo - Milan

SASSUOLO-MILAN, TENSIONE TRA TIFOSI E FORZE DELL'ORDINE

Alcuni attimi di tensione all'ingresso della tribuna nord ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia prima della partita tra Sassuolo e Milan. Alcuni tifosi rossoneri hanno forzato il blocco delle forze dell'ordine, che hanno reagito avanzando con gli scudi e con alcuni colpi di manganello. La folla di tifosi premeva sulle transenne. Dopo qualche minuto la situazione è tornata nella normalità, con i tifosi che stanno affluendo all'interno del settore.

Stefano Pioli

OLTRE 100 PAESI COLLEGATI PER SASSUOLO-MILAN

Il mondo collegato con l'Italia e con Reggio Emilia per sapere se sarà il Milan a vincere lo scudetto. Oltre ai 18 mila rossoneri partiti alla volta del Mapei Stadium invadendo con il loro entusiasmo la Stazione Centrale di Milano, sono oltre 100 i Paesi connessi dall'Indonesia al Giappone, da Trinidad Tobago al Brasile, fino ad arrivare alla Cina, Australia e Canada. Inoltre i Milan Club in tutto il modo hanno organizzato oltre 240 eventi in oltre 50 Paesi diversi per assistere tutti insieme all'incontro in Europa, Africa, Stati Uniti, Sud America, Oceania e Asia (dove l'Indonesia con più di 100 eventi è uno dei Paesi più attivi).

Agenzia ANSA Milan giornate clou, prima scudetto poi cessione - Calcio Investcorp sospende trattativa, prende corpo offerta di RedBird (ANSA)



"Da 17 anni a difesa di questi colori, ti saremo per sempre debitori. Eterno capitano". Sono le parole dello striscione che la curva del Sassuolo ha dedicato a Francesco Magnanelli, capitano della squadra emiliana con la quale ha collezionato 520 presenze in 17 anni, partendo dalla Serie C2 e arrivando a giocare anche in Europa League. In campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alla fine del riscaldamento, la società del Sassuolo ha regalato al giocatore una maglia firmata da tutti i suoi compagni di squadra.