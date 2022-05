Pioli: 'Il Milan finora è stato il migliore'

"Siamo stati i migliori sino ad oggi, sicuramente. Ma dobbiamo esserlo fino a domani. Abbiamo lavorato con serenità ed attenzione. Non conta mai quello che hai fatto fino a ieri ma quello che farai fino a domani. Dobbiamo ancora finire il nostro lavoro": così Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, decisiva per lo scudetto. "Cosa dico ai tifosi? Dico che sarà difficile. Ma insieme - spiega - siamo più forti e domani abbiamo bisogno di tutti e tutto. Dei giocatori e dei tifosi, che saranno allo stadio e che non ci saranno. Rassicurazioni non ci sono. Devi dimostrare di essere meglio degli altri e finire il lavoro".