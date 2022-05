Germania: Marco Rose e il Borussia Dortmund si separano

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Marco Rose non è più l'allenatore del Borussia Dortmund. L'esperienza del tecnico sulla panchina dei gialloneri è durata solo un anno e si è conclusa senza titoli.

L'annuncio dell'addio dell'ex allenatore del Salisburgo è stato ufficializzato nelle scorse ore. Il Borussia Dortmund, sotto la guida di Rose, è rimasta alle spalle del Bayern Monaco in Bundesliga, anche in Champions ed Europa League non sono arrivati i risultati sperati. "Il Borussia Dortmund e l'allenatore Marco Rose hanno concluso la loro collaborazione: è il risultato di un'intensa analisi stagionale, alla quale hanno preso parte, oltre a #Rose, anche Hans-Joachim #Watzke, Michael #Zorc, Sebastian #Kehl e Matthias #Sammer", si legge in un tweet pubblicato sull'accounto uffuciale del club. (ANSA).