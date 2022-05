Calcio: De Laurentiis,Spalletti resta se sente anima azzurra

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - "Spalletti ha preso casa a Napoli? No. Lui deve sentire Partenope nella sua anima. Se sente questa anima tinta di azzurro non potrà farne a meno anche il prossimo anno sia da allenatore, ruolo in cui è formidabile, sia da uomo, che è serio". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rispondendo alle domande sul futuro del tecnico del Napoli per la prossima stagione.

De Laurentiis, in una conferenza stampa nella sede del Comune di Napoli per delle sculture in ricordo di Maradona, ha ricordato: "Da allenatore l'ho preso per due anni con l'opzione del terzo a mia decisione. Lo abbiamo lasciato lavorare e ambientare, io per otto mesi non ho fatto dichiarazioni, perché dovevo conoscerlo. Lui ha figli grandi ma ha una bimba di dieci anni e la moglie che vivono a Milano e non sempre la situazione è facile. Non esiste solo il calcio ma anche i problemi familiari. Vedremo". (ANSA).