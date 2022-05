Fiorentina: Italiano, serve ultimo sforzo per ciò che meritiamo

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - ''Veniamo da quattro sconfitte di fila ma nonostante questo siamo ancora in corsa, dobbiamo spingere al massimo, tutti uniti, per fare l'ultimo sforzo per ottenere ciò che meritiamo''. Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in vista della sfida di lunedì con la Roma, scontro diretto che mette in palio punti fondamentali per l'Europa.

''Vorrei rivedere la Fiorentina di 20 giorni fa, quella capace di prendere in mano le partite e vincerle, la Fiorentina di Napoli - ha aggiunto il tecnico viola -. Anche se ci aspetta una gara molto difficile dovendo affrontare una squadra fortissima come la Roma, piena di grandi giocatori come Abraham, Pellegrini, Zaniolo, guidata da un allenatore vincente come Mourinho, galvanizzata dal fresco approdo nella finale di Conference League. Però giochiamo in casa e il Franchi sarà come è stato l'Olimpico giovedì scorso per i giallorossi''. (ANSA).