Calcio: Barcellona, Mingueza e Braithwaite hanno il Covid

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Due giocatori del Barcellona sono risultati positivi al Covid: dopo il difensore Oscar Mingueza di ieri, oggi è toccato all'attaccante danese Martin Braithwaite.

Lo ha annunciato il club blaugrana in un comunicato.

Mingueza e Braithwaite non saranno quindi disponibili per la partita della Liga contro il Maiorca di domenica al Camp Nou.

Due assenze che non dovrebbero sconvolgere i piani di Xavi, perché il tecnico catalano ha giocato poco su questi due elementi in questa stagione.

Ma la stampa catalana teme un possibile focolaio di contagio, dopo una grigliata tra compagni organizzata al centro sportivo del Barça, alla quale ha partecipato Braithwaite. (ANSA).