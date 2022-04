Barcellona: Araujo prolunga al 2026, clausola da 1 mld

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il difensore della nazionale uruguaiana Ronald Araujo ha prolungato dal 2023 al 2026 il suo contratto con il Barcellona. Il club catalano ha fissato la clausola rescissoria a un miliardo di euro, una cifra astronomica identica a quella di tutte le giovani stelle prorogate in questi mesi, come Ansu Fati e Pedri.

Il Barca ha annunciato la proroga con un video postato su Twitter dove si vede il 23enne uruguaiano bere un mate su un bicchiere marchiato con il numero 2026. Nato a Rivera nel 1999, Araujo è stato reclutato dalle giovanili blaugrana nel 2018 in cambio di poco meno di 5 milioni di euro. Divenuto uno dei difensori dall'arrivo di Xavi in ;;panchina, Araujo ha giocato 39 partite in questa stagione e ha segnato quattro gol