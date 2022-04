Champions: Guardiola, onore sfidare Real ma vogliamo la finale

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "La storia del Real parla da sé, abbiamo una gran voglia di affrontarlo e comunque giocarci contro è un test importante, un'occasione per migliorare.

Vogliamo provarci, soffrire, restare uniti e cercare di fare il meglio possibile. Sarebbe lo stesso contro il Bayern o il Barcellona, che sono arrivati fin qui molte volte e noi solo negli ultimi anni. È un onore esserci, cercheremo di fare due belle partite e raggiungere la finale". Così l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, nella conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Champions league. Il tecnico spagnolo conta anche sul pieno sostegno dei tifosi - "sono sicuro che ci sosterranno con tutta la forza, faranno del loro meglio e si spera che noi faremo lo stesso per averli vicini", afferma - ma si tiene sul vago in merito alla formazione che intende schierare: "Oggi c'è allenamento e vedremo come stanno i giocatori, poi ci saranno stasera e domani per decidere - spiega -. Di sicuro sono in dubbio Kyle Walker e John Stones, che non allenano da un po'. Vedremo come si sentiranno e prenderemo una decisione domani". (ANSA).