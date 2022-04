Calcio: Lega Pro sbarca nel mondo degli NFT

(ANSA) - MILANO, 22 APR - La Lega Pro sbarca nel mondo degli NFT, con il progetto "Serie C Playoff NFT" lanciato oggi assieme a due partner d'eccezione, Eleven Sports e DaChain, appartenenti al Gruppo Aser Ventures. Un progetto formato da quasi 5.000 NFT per tifosi e appassionati, 3 collezioni esclusive, oltre un mese e mezzo la durata dei rilasci dei non-fungible token che avverranno in concomitanza di ciascun match della fase conclusiva del Campionato di Serie C.

Si partirà il 29 aprile, qualche giorno prima degli inizi dei Playoff, con la possibilità di collezionare su DaChain.com oggetti unici, racchiusi in tre collezioni digitali: "Top Moments Playoff" con le migliori azioni di ciascuna partita in diverse tirature limitate; "3D Da Collezione", una serie di oggetti iconici tra cui il pallone ufficiale dei Playoff 2022 e il trofeo del Campionato; "Final 4 Art by Cristina Stifanic", quattro opere d'arte create da Cristina Stifanic in edizione limitata per le Final Four.

I possessori degli NFT della Lega Pro potranno accedere a vantaggi esclusivi e bonus speciali come il pallone ufficiale della Serie C, biglietti omaggio per le finali dei Playoff e scontistiche sugli abbonamenti annuali alla piattaforma Eleven Sports per il Campionato 2022-23. "Questo progetto vuole far appassionare ancora di più i tifosi e i giovani al mondo della Serie C", ha commentato Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro". "Siamo davvero contenti di poter offrire per la prima volta in Italia dei contenuti NFT esclusivi a tutti gli appassionati della Serie C, e rendere i momenti dei Playoff 2022 in digitale eterni per sempre" aggiunge Marco Corradino, Founder e CEO di DaChain. (ANSA).