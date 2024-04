Serie A: Juventus-Milan 0-0 DIRETTA e FOTO

Juventus-Milan 0-0 in campo DIRETTA per la 34esima giornata di Serie A

Juventus-Milan

Juventus-Milan









Allegri



"Il passaggio in finale di coppa Italia ha fatto sì di aver raggiunto in parte un obiettivo, ora abbiamo tre gare di campionato per fare i punti per la Champions": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così il momento della squadra tra la possibilità di vincere un trofeo il prossimo 15 maggio contro l'Atalanta e la necessità dell'ultima accelerata per entrare tra le grandi d'Europa. "Contro il Milan è sempre bello, è una sfida affascinante e uno scontro diretto - continua l'allenatore sul big-match di domani allo Stadium - in più affrontiamo una squadra forte e ben allenata".

Pioli

Con la Juventus "Leao sarà il capitano. La sta vivendo come tutti i suoi compagni e come tutti noi. È stato un dolore forte perdere il derby e vedere i nostri rivali festeggiare. Non ci resta che reagire con le prossime partite": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro la Juventus in cui saranno squalificati sia Calabria che Theo Hernandez oltre a Tomori. "La Juve è una squadra solida, che può trovare la giocata in qualsiasi momento con gli attaccanti forti e imprevedibili. Squadra che ha tutto per essere una squadra importante", il commento sui bianconeri avversari domani alle 18 a Torino.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): 1 Szczesny, 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo, 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic, 9 Vlahovic, 7 Chiesa (23 Pinsoglio, 36 Perin, 2 De Sciglio, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Yildiz, 17 Iling-Junior, 18 Kean, 20 Miretti, 22 Weah, 24 Rugani, 26 Alcaraz, 33 Djalò, 41 Nicolussi). All.: Allegri.

Squalificati: Fagioli, Pogba.

Diffidati: Cambiaso, Weah.

Indisponibili: nessuno.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan, 80 Musah, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 42 Florenzi, 4 Bennacer, 14 Reijnders, 11 Pulisic, 8 Loftus Cheek, 10 Leao, 9 Giroud (57 Sportiello, 83 Mirante, 95 Bartesaghi, 82 Simic, 38 Terracciano, 7 Adli, 21 Chukwueze, 17 Okafor). All.: Pioli.

Squalificati: Tomori, Calabria, Theo Hernandez

Diffidati: Musah, Thiaw, Pioli Indisponibili: Pobega, Kalulu, Kjaer, Jovic.



Arbitro: Mariani di Aprilia.

