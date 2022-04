Calcio: Ghirelli, da playoff mi aspetto spettacolo

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "Cosa mi aspetto dai playoff del campionato? Mi aspetto spettacolo, mi aspetto soldout essendoci gli stadi aperti, come è stato l'ultima volta in cui abbiamo giocato i playoff a stadi aperti". Lo ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a margine della presentazione il "Serie C Playoff NFT" negli spazi di Talent Garden a Milano.

"Mi aspetto che si rafforzi anche questo progetto sugli NFT, per la prima volta riguarda il calcio per il lungo periodo. E mi aspetto che ci sia una competizione leale. Tra le altre cose sarà il momento in cui sperimenteremo anche il Var, l'altra grande novità che metteremo in campo per le semifinali e le finali. Siamo in un momento scoppiettante, siamo davvero in rampa di lancio". (ANSA).