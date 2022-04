Basket: Eurolega, AX Milano-Efes 48-64

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Salta subito il fattore campo nei playoff di Eurolega: l'Ax Milano viene sconfitta 48-64 dai campioni d'Europa dell'Anadolu Efes e giovedì sarà costretta a vincere per non trovarsi con le spalle al muro in Turchia.

L'Olimpia nel complesso riesce a impastare gli ingranaggi dell'attacco atomico della squadra di Ataman ma non trova mai il canestro, fermandosi a 18 punti complessivi nei 20' dei due quarti centrali e finendo sotto di -12 (26-38) dopo un break da 13-0.

Un passivo che risulterà decisivo, visto che nel finale Larkin (16) e Micic (16) respingono il timido tentativo di rimonta firmato Daniels (8, tutti nel finale). Molto negative le prestazioni di Delaney (1, beccato dal pubblico) e Rodriguez (2). Da valutare le condizioni di Melli (10, unico in doppia cifra) ma uscito a 90'' dal termine per un problema fisico.

