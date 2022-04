Champions: Ancelotti "Chelsea darà battaglia, pronti a soffrire"

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Il Chelsea arriverà qui per dare battaglia. Sarà dura per loro ovviamente, ma ci proveranno. Le buone squadre non si arrendono mai, quindi non abbiamo certo intenzione di sottovalutarli. Noi abbiamo una grande opportunità per raggiungere la semifinale ma il Chelsea è un'ottima squadra.

Noi dobbiamo rispettarli". Così l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions con la sua ex squadra, che ha battuta 3-1 a Londra la scorsa settimana con la tripletta di Benzema.

"Io conosco molto bene i miei giocatori - ha detto ancora Ancelotti -, sanno bene quello che è successo qualche settimana fa col Barcellona e quello che servirà domani. Quindi l'unico modo per prepararci a questa partita è pensare che il Chelsea domani sarà migliore e sarà pronto. Sappiamo che dovremo soffrire e siamo pronti a farlo".

Interrogato sul suo futuro e sulle possibilità di restare sulla panchina madridista, Ancelotti ha risposto: "Lo spero. Ho un contratto relativamente lungo ma non è quello a cui penso in questo momento. Se il club è contento di me, benissimo In caso contrario, sarò grato per l'opportunità che ho avuto di gestire di nuovo il Real Madrid". (ANSA).