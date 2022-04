Salernitana: Nicola, fare punti contro qualsiasi avversario

(ANSA) - SALERNO, 09 APR - "Da quando siamo arrivati c'è stato un periodo di semina che ci ha portato a raccogliere meno di quanto meritavamo a livello di punti ma la squadra ha dimostrato una crescita dal punto di vista del gioco, dell'aggressività e delle idee". Lo ha detto Davide Nicola, allenatore della Salernitana, presentando in conferenza stampa la sfida di domani contro la Roma.

"Dobbiamo migliorare nella pulizia dei passaggi, nei tempi di gioco e in alcuni dettagli che possono fare la differenza" ha aggiunto. "Spesso abbiamo subito gol per errori nostri, dobbiamo continuare a lavorare con perseveranza in allenamento per correggerli. Adesso è arrivato il momento di alzare l'asticella, dobbiamo avere l'ambizione di voler raggiungere i risultati perché stiamo dimostrando di poter fare prestazioni importanti contro tutti". Nicola ha spiegato che "la Roma è una grandissima squadra che viene da una serie impressionanti di risultati positivi".

Per il tecnico della Salernitana, dunque, "servirà una grandissima prestazione: dovremo essere bravi nella gestione delle fasi di gioco. Dobbiamo essere uniti più che mai, convinti di poter fare bene. Adesso abbiamo tante gare ravvicinate ed una grande vittoria darebbe uno slancio importante a livello psicologico. In settimana abbiamo provato diverse soluzioni, domani deciderò le scelte migliori da fare". Nicola ha quindi concluso: "Il nostro pubblico ha sempre dimostrato di essere da serie A e credo stia apprezzando il coraggio e le prestazioni della squadra. É il momento per noi di avere quella fame necessaria per cercare di raccogliere punti contro qualsiasi avversario. Dobbiamo avere il gusto e la serenità di andare a cercare la vittoria dovunque. Credo c- ha concluso Nicola - che la nostra rosa sia composta da calciatori con valori morali forti, nessuno di noi pensa che non abbiamo più niente da perdere. Abbiamo grande voglia e convinzione di potercela fare perché mancano ancora diverse gare per poter risalire la classifica". (ANSA).