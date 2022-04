Champions: tripletta Benzema, il Real batte 3-1 il Chelsea

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Dopo il Psg, il Chelsea. A suon di triplette, Karim Benzema è il trascinatore del Real Madrid, che torna dalla trasferta a Stamford Bridge con finora inedita vittoria sul Chelsea. Col bottino di 3-1, in vista del ritorno al Bernabeu, la squadra di Ancelotti punta all'ennesima semifinale della sua storia. I campioni in carica si inchinano al fuoriclasse francese, autore di un micidiale uno-due nel primo tempo (21' e 24') e ancora a segno a inizio ripresa, pagando a caro prezzo i non pochi errori commessi, in attacco e in difesa, contro una macchina da Champions come il Real. Il gol di Havertz al 40' pt lascia comunque un filo di speranza agli inglesi. La sorpresa della serata viene dalla Spagna, dove il Villarreal batte 1-0 il Bayern Monaco e sembra preparare per la corazzata tedesca la stessa trappola in cui è caduta la Juventus agli ottavi. E' l'olandese Darjuma a fare subito male agli ospiti, che vanno sotto all'8' e rischiano nella ripresa si subire più volte il 2-0, col palo che salva Neuer su tiro di Gerardo Moreno. (ANSA).