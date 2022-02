Eriksen in campo con il Brentford per circa un'ora

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - La rinascita di Christian Eriksen parte da un'amichevole disputata oggi a porte chiuse dal Brentford, la sua nuova squadra, che milita in Premier League.

Il danese è rimasto in campo per circa un'ora contro il Southend United per la prima volta da quando, il 21 giugno dell'anno scorso, il suo cuore smise di battere per diversi secondi.

Non è stato casuale il ritorno odierno in campo, sia pure in amichevole: Eriksen, infatti, nel giorno di San Valentino festeggia il 30/o compleanno. Al danese è stato impiantato un defibrillatore cardioveter e, per questa ragione, dunque, non può più giocare nel campionato di Serie A. Può invece giocare in Inghilterra: lo farà con la maglia del Brentford per i prossimi sei mesi. (ANSA).