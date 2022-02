Champions: Marquinhos,Mbappé e il Real?ora giochi tranquillo

(ANSA) - PARIGI, 14 FEB - "Giochiamo contro un avversario top, con una storia enorme nel calcio e specie in questa competizione. È un onore affrontare il Real Madrid con la maglia del Psg. Ma non possiamo dimenticare cosa abbiamo fatto finora in questa stagione, vogliamo fare gol e vincere già all'andata".

Così il capitano del Psg, Marquinos, alla vigilia della sfida con i madrileni per gli ottavi di Champions League.

Ma una delle stelle dei parigini, Kylian Mbappé, chiedono al capitano, non rischia di essere condizionato dalle voci sempre più ricorrenti che lo vogliono al Real nella prossima stagione? "Noi vogliamo che Mbappé si senta a suo agio in questa doppia sfida, che sia tranquillo - risponde Marquinhos -. Il nostro obiettivo non è parlare di Mbappé ma battere il Real. Questa è l'unica cosa che conta, e vogliamo che Mbappé sia felice e si senta a posto con se stesso. Comunque lui è in fiducia e lo stiamo vedendo sul campo".

Messi può essere il giocatore decisivo domani? "Noi tutti ci auguriamo che Messi faccia una bella gara e sia decisivo. Leo è calmo ed è carico per questa partita", la risposta dell'ex romanista. (ANSA).