Calcio: Pioli, rinnovo Theo Hernandez è segnale importante

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "Il rinnovo di Theo Hernandez è un bellissimo segnale di un club che ha una visione per il presente e per il futuro. Il fatto che lui e il club abbiano voluto fortemente il rinnovo è un segnale per tutto l'ambiente.

Significa che è un percorso che deve dare stabilità a un club che vuole tornare ai massimi livelli": così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta il rinnovo di contratto di Theo Hernandez fino al 2026 durante la conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Sampdoria.

Il francese non potrà giocare la partita di domani perché squalificato. Difficilmente sarà sostituito da Ballo-Touré, che rientra oggi ad allenarsi con il gruppo, quindi possibile che venga spostato Calabria sulla fascia sinistra. Tornerà probabilmente dal 1' Tomori, ma Kalulu non ha fatto rimpiangere il compagno di reparto: "E' un titolare, gioca con forza, coraggio e personalità. Mi ha sorpreso all'inizio, ma ora non mi sorprende più. La sua forza è affrontare ogni partita con grande convinzione e fiducia. Ha dei mezzi fisici e di lettura importante: per me è assolutamente un titolare del Milan".

(ANSA).