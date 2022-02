Genoa: Blessin perde Bani ma trova Criscito e Rovella

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Ripresa degli allenamenti in casa Genoa con una brutta notizia e due recuperi. Il difensore Mattia Bani, costretto a uscire anzitempo contro la Roma è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato "una distrazione della muscolatura flessoria della coscia sinistra" come spiegato dalla società nella nota medica "Le condizioni del giocatore verranno rivalutate nelle prossime settimane".

All'assenza di Bani per le prossime gare fa però da contraltare il recupero di due elementi importanti come Criscito e Rovella. Entrambi hanno sostenuto l'intera seduta con il gruppo e saranno disponibili per la sfida con la Salernitana.

