Juventus: Kulusevski e Bentancur agli Spurs, affare da 60 mln

Definiti gli accordi tra la Juventus e il Tottenham per la cessione di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur alla squadra inglese. La doppia operazione vale circa 60 milioni di euro.

Lo svedese va agli Spurs in prestito fino al 30 giugno 2023: la Juve incasserà tre milioni di euro per questa stagione e sette per quella successiva. Poi il Tottenham avrà l'obbligo del riscatto "al raggiungimento di determinati obiettivi" ma anche la facoltà di esercitarlo in caso non vengano centrati i traguardi. Il valore del trasferimento è stato fissato in 35 milioni di euro.

Nel caso di Bentancur la cessione è definitiva, per un corrispettivo di 19 milioni, da pagare alla Juventus in tre esercizi, più sei di bonus. Il trasferimento genera per la Juventus un effetto economico positivo per circa quattro milioni.