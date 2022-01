Calcio: Vezzali a Figc "mi adopero per aprire tavolo tecnico"

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Un tavolo tecnico per aprire un confronto esteso a tutte le componenti. Il sottosegretario allo sport, Valentino Vezzali, ha accolto "con favore la proposta" della Figc di aprire un confronto per fare fronte alla crisi nel mondo del pallone e "mi adopererò affinché si apra un tavolo allargato a tutte le componenti di governo e tecniche".

"Condivido le preoccupazioni - la replica del sottosegretario alla richiesta della Figc - sono convinta come avevo già detto nelle mie linee programmatiche della necessità, non più rinviabile, di un confronto allargato che affronti, in modo strutturale e completo, le numerose criticità e difficoltà del mondo dello sport". Vezzali ribadisce che "è tempo di un confronto aperto con tutte le componenti interessate per attuare una riforma strutturale di tutto il comparto sportivo. I tanti interventi sostenuti dal Governo, hanno prodotto ossigeno per tutto il settore. Ad esempio la sospensione (inserita in legge di bilancio, ndr) dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, dei termini dei versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali in scadenza. Dobbiamo tutti insieme remare dalla stessa parte, ciascuno con il proprio ruolo e scrivere un'altra storica pagina del mondo dello sport". (ANSA).