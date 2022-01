Calcio: Cagliari; negativizzati Cragno e Deiola

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Cragno e Deiola sono di nuovo a disposizione di Mazzarri. I due giocatori del Cagliari sono guariti dal Covid, risultando negativi al tampone molecolare effettuato oggi.

Cragno ora raggiungerà il ritiro di Coverciano per lo stage della Nazionale azzurra.

Deiola, invece, sarà a disposizione dello staff tecnico rossoblù alla ripresa degli allenamenti in programma domani pomeriggio.

Alla vigilia della gara con la Fiorentina si erano negativizzati Aresti, Lovato, Grassi e Bellanova. Ora il Cagliari aspetta i tamponi per Lykogiannis e Cavuoti, gli ultimi giocatori colpiti dal virus. (ANSA).