Psg: Messi torna, Verratti e Sergio Ramos vanno in gol

(ANSA) - PARIGI, 23 GEN - Il ritorno in campo di Lionel Messi dopo il Covid, una 'quasi doppietta' di Marco Verratti e il primo gol (alla seconda presenza) di Sergio Ramos hanno caratterizzato la partita di Ligue 1 che il Psg, che schierava Icardi al centro dell'attacco, ha vinto per 4-0 contro il Reims, riportando a +11 il vantaggio sul Nizza secondo in classifica.

Messi, partito dalla panchina, è subentrato a Di Maria al 18' della ripresa, e per lui è stata la prima apparizione in campo dallo scorso 22 dicembre (1-1 con il Lorient). Poi era partito per trascorrere il Natale in Argentina e aveva contratto il Covid. Verratti ha segnato un gol, quello che ha aperto le marcature con un bel sinistro, e ha propiziato, con un sua conclusione, l'autorete di Faes che ha deviato il tiro. Verratti non segnava in Ligue 1 da quattro anni e mezzo, ovvero dal 6 maggio del 2017 quando il Psg aveva battuto 5-0 il Bastia. Di Sergio Ramos la rete del 2-0, poi c'è stato l'autogol e quindi il punto del 4-0 con Danilo Pereira.

"Sono felice per la prestazione dei mie ragazzi - il commento nel dopopartita del tecnico dei parigini Mauricio Pochettino - e per il fatto che abbiano segnato Verratti e Ramos: è sempre positivo quando va in gol un giocatore non abituato a farne tanti. Perché è uscito Mbappé? Nulla di preoccupante". Assenti invece, per infortunio, Donnarumma e Neymar, ma il Psg ha servito ugualmente il poker. (ANSA).