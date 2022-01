Iervolino, 8 acquisti per la Salernitana? anche di più

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Se è vero che dopo Sepe ci saranno altri otto acquisti? Secondo me anche molti di più, Sabatini sta facendo un grande lavoro e io asseconderò la sua visione aggressiva ma prudente. Non è uno che sperpera ma che sa investire. A lui ho detto il primo giorno che è un plenipotenziario, tireremo le somme a fine campionato e ci auguriamo il meglio". Dai microfoni di Radio Marte il nuovo presidente, e proprietario, della Salernitana Danilo Iervolino annuncia una vera e propria 'rivoluzione' della rosa del club campano nonostante alla fine del mercato invernale manchino solo dieci giorni.

Ma è vero che a Salerno potrebbe arrivare Diego Costa, ex bomber di Atletico Madrid e Chelsea e attualmente svincolato? ""Dobbiamo parlarne con Sabatini, lui sta cercando di imbastire la squadra con una strategia netta -risponde Iervolino -, ovvero una squadra mista tra giocatori di esperienza e giovanissimi.

Vedremo nelle prossime ore, fortunatamente abbiamo ancora qualche giorno. Sicuramente arriveranno rinforzi di grande qualità. Per domenica penso che non ci saranno volti nuovi, dopo la pausa del campionato certamente".

Ma visto che nella rosa a disposizione di Colantuono ci sono nove contagiati dal Covid, davvero pensa che domenica si giocherà il derbyu campano contro il Napoli? "Allo stato attuale è difficile, tra oggi e domani vedremo con gli ultimi tamponi. I positivi sono della lista principale? Sì però è possibile che stasera o domani mattina si negativizzino", la risposta del presidente della Salernitana. (ANSA).