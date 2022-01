Sport: Malagò,'Complimenti a Casasco, protocolli fantastici'

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Grazie al presidente della Federazione medico sportiva italiana, Maurizio Casasco, per il lavoro straordinario fatto nel weekend scorso. I protocolli che sono stati approntati sono stati fantastici e nessuno si è lamentato". È quanto ha tenuto a rilevare il presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo la riunione di Giunta e poi anche intervenendo nel corso del Consiglio nazionale.

Il riferimento è al lavoro messo in atto dalla Fmsi a supporto degli sport di squadra per far fronte alla nuova ondata di Covid-19 e consentire ai campionati di poter proseguire in sicurezza. (ANSA).