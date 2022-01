Gasperini: "L'Atalanta ha giocato un'ottima partita"

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Abbiamo disputato un'ottima partita e giocato alla pari con una grande squadra come l'Inter. Loro ci aspettavano bassi, giocando molto col portiere ma, nel complesso, abbiamo fatto bene. Nel finale hanno inserito due attaccanti freschi, a dimostrazione che pochi attaccanti giocano per 90'. Muriel? Ha giocato una grande partita, come i suoi compagni, forse meritavamo qualcosa in più". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parlando a Dazn dopo il pareggio senza gol con l'Inter.

"La storia insegna che, nelle sfide fra me e Inzaghi, ci sono sempre tanti gol - aggiunge -. Stranamente, questa sera, è uscito uno 0-0, ma le due squadre hanno cercato di vincere fino alla fine. Siamo stati aggressivi, impedendo ai nostri avversari di giocare spesso. Per noi è un grande risultato, perché l'Inter di solito domina. Poi, ci sono anche gli episodi, talvolta a favore altre volte a sfavore. Le due squadre volevano vincere e questo ha reso la sfida avvincente". (ANSA).