Calcio: Milan; operato Tomori, out per 30 giorni

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - I tempi di recupero di Fikayo Tomori sono stimabili in trenta giorni. Lo annuncia il Milan in una nota. L'intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l'apporto dell'équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Tomori sta bene ed inizierà subito il percorso riabilitativo. (ANSA).