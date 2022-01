Juventus donne: Girelli è senza green pass rafforzato

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Sabato scorso, nella finale della Supercoppa a Frosinone contro il Milan è stata la match-winner.

Ora invece Cristiana Girelli non giocherà nelle file della Juventus né per la gara contro il Pomigliano, in programma domenica alle 12, né per quella successiva contro la Fiorentina di sabato 22 alle 14.30.

Lo ha comunicato la Juventus, spiegando che la 'stella' del team femminile "ha iniziato il proprio ciclo vaccinale per prevenire l'infezione dal virus SARS-CoV-2. Pertanto è in attesa dell'ottenimento del Green Pass rafforzato ed essendo inquadrata a livello legislativo e contributivo con status da dilettante, Cristiana Girelli non potrà partecipare alle sedute di allenamento presso lo Juventus Training Center di Vinovo e alle prossime gare con Pomigliano e Fiorentina del campionato di Serie A femminile". (ANSA).